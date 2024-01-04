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SpaceX звинуватили в незаконному звільненні співробітників, які критикували Ілона Маска
17:47 04.01.2024 |
Національна рада з трудових відносин США стверджує, що компанія незаконно звільнила співробітників, які написали відкритого листа з критикою Ілона Маска, та вимагає для них вибачень.
У листі, опублікованому торік, група працівників SpaceX стверджувала, що їх бентежить поведінка Маска, який часто відволікається від роботи у компанії. На той час підприємець якраз намагався впоратись із придбанням Twitter, щоб згодом перетворити соцмережу на X - «суперзастосунок для всього».
Після оприлюднення листа SpaceX звільнила співробітників, які взяли участь у його написанні.
У скарзі Національної ради з трудових відносин йдеться про те, що SpaceX допитувала працівників на предмет їхньої участі у написанні листа та закликала не обговорювати його. Представниця агенції Кайла Бладо заявила Reuters, що компанія порушила федеральне право працівників колективно домагатися кращих умов.
У раді також зазначають, що SpaceX «створила враження відстеження», прочитавши та показавши скриншоти листувань між співробітниками, і намагалася перешкодити поширенню листа. Компанія також нібито погрожувала звільненням співробітникам, які брали участь у подібних організованих заходах.
Нині SpaceX має опублікувати повідомлення про права співробітників протягом 120 днів. Також агенція вимагає в компанії вибачень для кожного звільненого працівника.
Якщо SpaceX не намагатиметься врегулювати звинувачення, сторони зустрінуться 5 березня у суді. Будь-яке рішення судді може бути оскаржено в колегії та передано до федерального апеляційного суду.
У листопаді 2022 року схожу ситуацію фіксували й у Twitter - за даними Platformer через критику Ілона Маска тоді звільнили близько 20 працівників (зокрема тих, хто критикував підприємця у соцмережах і репостив ці дописи).
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