Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

SpaceX звинуватили в незаконному звільненні співробітників, які критикували Ілона Маска

17:47 04.01.2024 |

Новини IT

 

Національна рада з трудових відносин США стверджує, що компанія незаконно звільнила співробітників, які написали відкритого листа з критикою Ілона Маска, та вимагає для них вибачень.

У листі, опублікованому торік, група працівників SpaceX стверджувала, що їх бентежить поведінка Маска, який часто відволікається від роботи у компанії. На той час підприємець якраз намагався впоратись із придбанням Twitter, щоб згодом перетворити соцмережу на X - «‎суперзастосунок для всього».

Після оприлюднення листа SpaceX звільнила співробітників, які взяли участь у його написанні.

У скарзі Національної ради з трудових відносин йдеться про те, що SpaceX допитувала працівників на предмет їхньої участі у написанні листа та закликала не обговорювати його. Представниця агенції Кайла Бладо заявила Reuters, що компанія порушила федеральне право працівників колективно домагатися кращих умов.

У раді також зазначають, що SpaceX «створила враження відстеження», прочитавши та показавши скриншоти листувань між співробітниками, і намагалася перешкодити поширенню листа. Компанія також нібито погрожувала звільненням співробітникам, які брали участь у подібних організованих заходах.

Нині SpaceX має опублікувати повідомлення про права співробітників протягом 120 днів. Також агенція вимагає в компанії вибачень для кожного звільненого працівника.

Якщо SpaceX не намагатиметься врегулювати звинувачення, сторони зустрінуться 5 березня у суді. Будь-яке рішення судді може бути оскаржено в колегії та передано до федерального апеляційного суду.

У листопаді 2022 року схожу ситуацію фіксували й у Twitter - за даними Platformer через критику Ілона Маска тоді звільнили близько 20 працівників (зокрема тих, хто критикував підприємця у соцмережах і репостив ці дописи).
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: SpaceX, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0412
  0,0747
 0,20
EUR
 1
 41,6665
  0,0592
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2120  0,02 0,06 38,9692  0,02 0,06
EUR 41,8040  0,16 0,38 42,7656  0,17 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0150  0,12 0,31 38,0500  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес