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LG напередодні CES 2024 анонсувала найшвидший ігровий OLED-монітор — 480 Гц
14:08 04.01.2024 |
LG Display оголосила про успішну розробку 27-дюймового QHD Gaming OLED-дисплея з частотою оновлення 480 Гц, який є найшвидшим в індустрії та готує офіційну демонстрацію на виставці CES 2024.
Новинка LG Display використовує унікальну OLED-технологію компанії, яка дає змогу кожному пікселю випромінювати світло незалежно без підсвічування, забезпечуючи безпрецедентну частоту оновлення 480 Гц за роздільною здатністю QHD (2,560×1,440) і найшвидший час відгуку (0,03 мс) серед усіх панелей на сучасному ринку.
Частота оновлення 480 Гц означає здатність дисплея генерувати 480 зображень на секунду. Висока частота оновлення вважається найважливішим елементом ігрових моніторів, оскільки вона робить ігровий процес більш плавним і чітким, навіть під час швидких переходів.
Ігрові OLED-дисплеї LG Display пропонують покращену якість зображення завдяки технології META, яка містить «мікролінзовий масив» (MLA), що максимізує випромінювання органічного світла з OLED-панелі та мінімізує зовнішні світлові відблиски під час темних сцен. OLED-дисплеї компанії випромінюють найнижчий рівень синього світла в індустрії й приблизно вдвічі менше, ніж LCD-дисплеї преміумкласу. Таке зменшення синього світла не лише мінімізує втому очей, але й усуває мерехтіння, забезпечуючи геймерам більш комфортні та приємні ігрові сесії.
LG Display планує запустити 27-дюймовий QHD Gaming OLED-дисплей з частотою оновлення 480 Гц протягом першої половини року. Тим часом компанія представить повну лінійку ігрових OLED-дисплеїв розміром 27, 31,5, 34, 39 і 45 дюймів на виставці CES 2024.
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