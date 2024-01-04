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Вартість соцмережі X впала на 75% після придбання Маском
09:47 04.01.2024 |
Вартість компанії X (колишня Twitter) наразі становить менше третини від тієї суми, яку за неї заплатив американський мільярдер Ілон Маск.
Про це повідомляє Independent, передає Укрінформ.
Пайовий інвестиційний фонд Fidelity, який володіє часткою Х, знизив свою оцінку компанії, раніше відомої як Twitter, на 71,5 % від ціни її покупки Маском в жовтні 2022.
Fidelity був одним з низки інвесторів, який фінансував Ілону Маску купівлю компанії в жовтні 2022 року за 44 мільярди доларів. Незабаром після цього вартість цієї інвестиції почала знижуватися, хоча на початку 2023 року вона залишалася стабільною.
Як зазначається, вартість інших соціальних мереж зросла за останній місяць. Зокрема Snap за той самий час зросла на 38%, а вартість акцій материнської компанії Facebook, Meta, збільшилася на 4,9%.
Як повідомляв Укрінформ, кілька великих американських компаній, зокрема, Apple та Disney, заявили, що зупиняють свою рекламу на платформі X (колишній Twitter), після того, як власник компанії Ілон Маск підтримав у соцмережі антисемітський допис.
Через це компанія, що належить Маску, до кінця року може втратити до $75 млн доходу від реклами.
Після звинувачень в антисемітизмі Маск здійснив поїздку до Ізраїлю, де зустрівся з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом.
Проте вже через декілька днів Маск грубо відгукнувся про компанії, які відмовилися від реклами на платформі Х.
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