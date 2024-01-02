Річний дохід «Open AI» перевищив 1,6 мільярда доларів - The Information

НБУ опублікував новий звіт «Статистика зовнішнього сектору». Він свідчить, у листопаді обсяг ІТ-експорту з України становив $564 млн. Це на $35 млн більше, ніж було у жовтні, й на $43 млн більше, аніж у вересні 2023 року.