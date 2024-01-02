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Річний дохід «Open AI» перевищив 1,6 мільярда доларів - The Information
09:56 02.01.2024 |
Дохід засновників чат-бота на основі штучного інтелекту ChatGPT компанії "Open AI" перевищив 1,6 млрд доларів наприкінці року.
Про це повідомляє The Information посилаючись на власні джерела.
Як зазначається, відчутний комерційний успіх ChatGPT дозволив компанії збільшити прибутки на 300 млн дол, відносно жовтня, коли прибуток оцінювався у 1,3 млрд дол.
За матеріалами:
Економічна правда
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