Світовий ринок чіпів у 2024 році зросте до рекордних $588 мільярдів, – прогноз

Світовий ринок напівпровідників у 2024 році зросте на 13,1% до рекордних $588,36 млрд після спаду цього року завдяки зростаючому попиту на мікросхеми, які використовуються для штучного інтелекту.

Як пише Kyodo News, World Semiconductor Trade Statistics, організація, сформована великими виробниками мікросхем, переглянула свій червневий прогноз щодо зростання ринку в наступному році на 11,8%.

Якщо це буде реалізовано, розмір ринку з точки зору виставлення рахунків перевищить попередній рекорд у $574,08 млрд у 2022 році.

Очікується, що у 2023 році ринок скоротиться на 9,4%, до $520,13 млрд через зниження попиту на мікросхеми пам'яті.

Оптимістичний прогноз з'явився, оскільки галузь почала помічати ознаки відновлення попиту завдяки широкому використанню генеративного штучного інтелекту після запуску ChatGPT, чат-бота зі штучним інтелектом, розробленого американською компанією OpenAI, і підвищення продажів ПК і смартфонів.

За регіонами очікується, що у 2024 році найбільше зростання спостерігатиметься в Північній і Південній Америці з прогнозом зростання на 22,3%. Ринок Азіатсько-Тихоокеанського регіону, де багато компаній мають свої виробничі майданчики для смартфонів і ПК, зросте на 12%.