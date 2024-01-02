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Соцмережа X може збанкрутувати цьогоріч – прогноз FT
17:16 01.01.2024 |
Газета Financial Times (FT) у своїх передбаченнях на 2024 рік прогнозує, що соцмережа X (колишній Twitter) Ілона Маска цьогоріч може збанкрутувати.
Про це йдеться у статті FT.
"Чи збанкрутує компанія X? Так. Ілон Маск часто використовує попередження про банкрутство для мотивації своїх співробітників: він робив це в Tesla і SpaceX. Але цього разу, коли реклама в X різко просіла, а спроби створити нові джерела доходу провалилися, є велика ймовірність, що це станеться", - йдеться у прогнозі.
"Після нещодавніх емоційних заяв проти рекламодавців, Маск може виявитися достатньо нерозважливим, щоб подумати, що зможе провести компанію через банкрутство і все одно залишитися на вершині.
Боротьба Маска за контроль над X в умовах банкрутства стала б захоплюючим продовженням сповненого драматизму процесу придбання Twitter", - пише FT.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що соцмережа X (колишній Twitter) заробить у 2023 році на рекламі приблизно 2,5 млрд дол - це значно менше у порівнянні з попередніми роками.
У звіті Media Matters for America йдеться про те, що платформа X розміщувала рекламу великих брендів, таких як Apple, поряд з антисемітським контентом, наприклад, мемами, що зображують нацизм як духовне пробудження, і цитатами Адольфа Гітлера, поданими в надихаючому стилі.
Після цього стало відомо, що низка компаній, серед яких Apple, Disney, Comcast, Lionsgate та Paramount Global, припинять купувати рекламу на платформі X.
Гендиректорка X Лінда Яккаріно не піддається тиску з боку рекламодавців піти з посади, оскільки великі бренди призупиняють свої витрати на рекламі через занепокоєння щодо її власника Ілона Маска та антисемітського контенту.
Соціальна медіа-компанія X подала до суду на медіа-наглядову групу Media Matters, яка виявила, що соцмережа розміщує рекламні публікації поряд з постами, що вихваляють нацизм.
Мільярдер, власник соцмережі X Ілон Маск використав нецензурну лексику, критикуючи бренди, які зняли свою рекламу на платформі після скандального допису Маска, в якому він підтримав антисемітську теорію змови.
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