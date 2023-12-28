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АНАЛІТИКА

The New York Times подала до суду на OpenAI та Microsoft через використання матеріалів видання для навчання ШІ

23:05 27.12.2023 |

Новини IT

 

Медіагігант The New York Times звернувся з позовом до Федерального окружного суду Мангеттена проти компаній OpenAI та Microsoft через несанкціоноване використання матеріалів видання, зокрема мільйонів опублікованих статей, для навчання чат-ботів та інших систем штучного інтелекту.

У позові йдеться про збитки на мільярди доларів і вимогу компенсації. Крім того, The New York Times закликає відповідачів знищити навчені на матеріалах видання моделі ШІ.

На думку позивачів, технологічні компанії таким чином створюють конкурентів The New York Times за рахунок використання її контенту. Це призводить до втрати трафіку, рекламних доходів і передплатників.

До подачі позову The New York Times намагалася домовитися з OpenAI та Microsoft про комерційну угоду і технічні обмеження використання її матеріалів. Однак сторони так і не дійшли згоди.

OpenAI та Microsoft поки що не прокоментували позов.
За матеріалами: gagadget.com
 

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