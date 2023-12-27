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Експерт попереджає про небезпеку ділитися секретами з чат-ботами на кшталт ChatGPT
16:04 27.12.2023 |
Професор Оксфордського університету Майк Вулдрідж (Mike Wooldridge) закликає користувачів бути обережними й не розкривати ChatGPT та іншим чат-ботам конфіденційну особисту інформацію.
За словами професора, це "вкрай нерозумно". Усю надану користувачами інформацію використовують для навчання майбутніх версій чат-бота, нагадав він.
"Ви повинні розуміти, що все, що ви вводите в ChatGPT, безпосередньо потрапляє в майбутні версії", - зазначив Вулдрідж.
З урахуванням принципів роботи подібних моделей, повернути свої дані практично неможливо, підкреслив він.
Експерт також вважає, що технологія ChatGPT "говорить вам те, що ви хочете почути", і не варто очікувати від нього зважених відповідей. Також у ШІ немає емпатії та співчуття щодо людей.
Таким чином, поділившись особистою інформацією, користувачі ризикують зіткнутися з неприємними наслідками в майбутньому. Професор закликає до обережності під час спілкування з ChatGPT.
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