Експерт попереджає про небезпеку ділитися секретами з чат-ботами на кшталт ChatGPT

Професор Оксфордського університету Майк Вулдрідж (Mike Wooldridge) закликає користувачів бути обережними й не розкривати ChatGPT та іншим чат-ботам конфіденційну особисту інформацію.

За словами професора, це "вкрай нерозумно". Усю надану користувачами інформацію використовують для навчання майбутніх версій чат-бота, нагадав він.

"Ви повинні розуміти, що все, що ви вводите в ChatGPT, безпосередньо потрапляє в майбутні версії", - зазначив Вулдрідж.

З урахуванням принципів роботи подібних моделей, повернути свої дані практично неможливо, підкреслив він.

Експерт також вважає, що технологія ChatGPT "говорить вам те, що ви хочете почути", і не варто очікувати від нього зважених відповідей. Також у ШІ немає емпатії та співчуття щодо людей.

Таким чином, поділившись особистою інформацією, користувачі ризикують зіткнутися з неприємними наслідками в майбутньому. Професор закликає до обережності під час спілкування з ChatGPT.