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АНАЛІТИКА

Як ChatGPT: штучний інтелект Microsoft Copilot став доступним у Android-застосунку

14:19 27.12.2023 |

Новини IT

 

Microsoft непомітно запустила спеціальний застосунок Copilot для Android, доступний в Google Play Store, пропонує доступ до штучного інтелекту Copilot від Microsoft без необхідності використання застосунку Bing. Версія для iOS поки що недоступна.

Microsoft Copilot на Android дуже схожий на ChatGPT, з доступом до можливостей чат-ботів, генерації зображень за допомогою DALL-E 3 і змогою створювати текст для електронних листів і документів, передає The Verge. Він також включає безплатний доступ до останньої моделі OpenAI GPT-4, за що треба платити, якщо використовувати ChatGPT.

Як ChatGPT: штучний інтелект Microsoft Copilot став доступним у Android-застосунку

 

Запуск програми Copilot для Android відбувся трохи більше ніж через місяць після того, як Microsoft провела ребрендинг Bing Chat на Copilot. Спочатку Microsoft запустила свій ШІ на початку цього року в пошуковій системі Bing, інтегрувавши інтерфейс у результати пошуку. Далі Microsoft відмовилася від брендингу Bing Chat і дозволила Copilot бути більш самостійним сервісом, який також існує на власному виділеному домені за адресою copilot.microsoft.com.
За матеріалами: ITC.ua
 

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