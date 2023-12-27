$2 мільярди на рік - стала відома найприбутковіша мобільна гра 2023 року

У рамках підбиття підсумків 2023 року було багато сказано про консольні та PC ігри, а от мобільний сегмент ігрової індустрії залишився без пильної уваги.

Аналітичне агентство Data.ai проаналізувало прибутковість мобільних ігор і визначило, який проєкт приносить найбільший прибуток.

Багато років лідерами за прибутковістю були ігри франшизи Candy Crush, але цього року в них з'явився сильний конкурент. На перше місце за прибутковістю вийшла турецька головоломка Royal Match від студії Dream Games - у 2023 році вона принесла розробникам понад два мільярди доларів! При цьому середня кількість активних гравців Royal Match - 55 мільйонів осіб на місяць, тоді як у Candy Crush Saga - 160 мільйонів.

До трійки лідерів увійшли популярні мобільні ігри Monopoly GO: Family Board Game та Coin Master. А ось Candy Crush Saga цього року опинилася тільки на п'ятому місці.



