Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

$2 мільярди на рік - стала відома найприбутковіша мобільна гра 2023 року

09:41 27.12.2023 |

Новини IT

 

У рамках підбиття підсумків 2023 року було багато сказано про консольні та PC ігри, а от мобільний сегмент ігрової індустрії залишився без пильної уваги.

Аналітичне агентство Data.ai проаналізувало прибутковість мобільних ігор і визначило, який проєкт приносить найбільший прибуток.

Багато років лідерами за прибутковістю були ігри франшизи Candy Crush, але цього року в них з'явився сильний конкурент. На перше місце за прибутковістю вийшла турецька головоломка Royal Match від студії Dream Games - у 2023 році вона принесла розробникам понад два мільярди доларів! При цьому середня кількість активних гравців Royal Match - 55 мільйонів осіб на місяць, тоді як у Candy Crush Saga - 160 мільйонів.

До трійки лідерів увійшли популярні мобільні ігри Monopoly GO: Family Board Game та Coin Master. А ось Candy Crush Saga цього року опинилася тільки на п'ятому місці.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,3684
  0,1541
 0,41
EUR
 1
 41,1538
  0,2073
 0,50

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5080  0,02 0,04 38,0912  0,02 0,06
EUR 41,2212  0,00 0,01 41,9956  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5500  0,04 0,12 37,6000  0,07 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес