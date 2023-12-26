MSI анонсувала перший у світі ноутбук зі 120-Гц дисплеєм на базі 4K-панелі Mini LED

MSI анонсувала ноутбук Titan 18 HX. Компанія заявила, що це перший у світі лептоп із 4K-дисплеєм, частотою оновлення 120 Гц і панеллю Mini LED.

З назви зрозуміло, що MSI Titan 18 HX оснащений екраном діагоналлю 18". Панель має роздільну здатність 3840 x 2400 пікселів, співвідношення сторін 16 до 10, сертифікат VESA DisplayHDR 1000, час відгуку 3 мс, і 100-відсоткове охоплення колірної гами DCI-P3.

MSI Titan 18 HX отримав процесор Intel Core i9-14900HX і мобільну дискретну відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090. Обсяг оперативної пам'яті становить 128 ГБ, але є можливість встановити ще 64 ГБ. Максимальна місткість сховища - 4 ТБ (два SSD по 2 ТБ).

Ціна MSI Titan 18 HX не уточнюється, але очікується, що ноутбук коштуватиме понад $5000. Більше інформації про ігровий лептоп ми дізнаємося через три тижні на виставці CES 2024 у Лас-Вегасі, штат Невада.