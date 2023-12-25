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OpenAI веде переговори про залучення нових інвестицій на 100 мільярдів доларів – Bloomberg
10:02 25.12.2023 |
Компанія-розробниця чат-боту на основі штучного інтелекту ChatGPT - OpenAI веде переговори щодо нового раунду фінансування на суму не менше 100 млрд дол.
Про це повідомляє Bloomberg.
Видання з посиланням на власні джерела, зазначає, що умови, оцінка і терміни раунду фінансування ще не остаточно визначені і можуть змінитися.
OpenAI також провела переговори щодо залучення фінансування для нового підприємства з виробництва чіпів з компанією G42 з Абу-Дабі, що базується в Абу-Дабі.
Наразі незрозуміло чи пов'язані між собою підприємство з розробки чіпів і ширше фінансування компанії. OpenAI обговорювала залучення від 8 до 10 мільярдів доларів США від G42.
"OpenAI планує завершити окрему тендерну пропозицію під керівництвом Thrive Capital на початку січня, що дозволить співробітникам компанії продати акції за ціною 86 мільярдів доларів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, компанія Microsoft раніше взяла на себе зобов'язалася інвестувати понад 10 млрд дол у OpenAI.
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