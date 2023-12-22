Microsoft оголосила про відмову від підтримки платформи Windows Mixed Reality

Компанія планує видалити цю функцію у наступному випуску ОС. Windows Mixed Reality була спробою Microsoft створити екосистему віртуальної реальності для ПК з Windows, але, на жаль, протягом кількох років активність у цій сфері була незначною.

Попри те, що для Windows Mixed Reality було створено кілька VR-гарнітур, більшість з них випустили в період з 2017 по 2021 рік. Ймовірно, OEM-виробники охололи до Windows Mixed Reality, оскільки SteamVR виявилася набагато успішнішою платформою зі значно ширшим вибором ігор.

Microsoft заявляє, що припинення підтримки платформи Windows Mixed Reality також поширюється на підтримку використання гарнітури Windows Mixed Reality зі SteamVR, а також спеціальної програми Mixed Reality Portal, яка виступала як середовище запуску для VR-застосунків та ігор, створених для Windows Mixed Reality.





HoloLens 2 - єдиний пристрій Microsoft Windows Mixed Reality, що залишився. Microsoft скасувала HoloLens 3 і не анонсувала планів випуску наступника. HP Reverb G2 була останньою гарнітурою Windows Mixed Reality, яка отримала оновлення у 2021 році.