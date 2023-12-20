Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google планує реорганізувати відділ продажу реклами — на користь штучного інтелекту

16:24 20.12.2023 |

Новини IT

 

За даними The Information Google планує реорганізувати підрозділ з продажу реклами - ймовірно, через звільнення та перепризначення. Раніше Шон Дауні, який контролює продажі реклами великим клієнтам в США, підтвердив реструктуризацію своєї команди, не уточнюючи чи йтиме мова про скорочення. Нині у підрозділі працюють 30 000 співробітників.

В часи буму штучного інтелекту Google планує все більше покладатися на машинне навчання у продажу реклами клієнтам - зокрема у пошуковику, YouTube та інших сервісах.

У січні Alphabet оголосила про плани зі скорочення 12 000 робочих місць по всьому світу, що еквівалентно 6% глобальної робочої сили компанії. У червні Google звільнила співробітників картографічного додатка Waze, оскільки об'єднала рекламну систему програми з технологією Google Ads.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5516
  0,2311
 0,62
EUR
 1
 41,0664
  0,1445
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2835  0,10 0,28 37,8359  0,11 0,29
EUR 40,5894  0,14 0,35 41,4512  0,24 0,57

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4950  0,16 0,44 37,5100  0,16 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес