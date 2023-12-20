Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

OpenAI посилює контроль над розробкою потенційно небезпечних моделей ШІ

10:51 20.12.2023 |

Новини IT

 

Компанія OpenAI, розробник популярного чат-бота ChatGPT, впроваджує додаткові заходи контролю для зниження ризиків створення шкідливих моделей штучного інтелекту.

Зокрема, в OpenAI створюється спеціальна консультативна група з безпеки. Вона оцінюватиме ризики від розроблюваних моделей за кількома напрямками: кібербезпека, дезінформація, автономність та інші.

Група зможе давати рекомендації топменеджменту компанії про заборону або обмеження тих чи інших проєктів. Крім того, рада директорів OpenAI отримає право вето на рішення виконавчого керівництва.

За заявами компанії, ці заходи дадуть змогу краще виявляти потенційні загрози на ранніх стадіях розробки. Однак експерти зазначають, що реальна ефективність системи залежить від політики самого керівництва OpenAI.

Раніше з ради директорів було виключено прихильників обмеження ризикованих проєктів у сфері ШІ. А нові члени ради відомі радше комерційною позицією. Наскільки вони будуть схильні використовувати право вето на практиці - невідомо.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,3205
  0,1281
 0,34
EUR
 1
 40,9219
  0,3301
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2835  0,10 0,28 37,8359  0,11 0,29
EUR 40,5894  0,14 0,35 41,4512  0,24 0,57

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3300  0,16 0,43 37,3450  0,15 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес