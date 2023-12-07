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Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
23:11 06.12.2023 |
Microsoft дасть змогу споживачам заплатити за розширені оновлення безпеки (Extended Security Updates, ESU) для Windows 10, коли підтримка операційної системи закінчиться у 2025 році. Зазвичай софтверний гігант пропонує платні оновлення безпеки лише організаціям, яким потрібно продовжувати використовувати старі версії, але тепер планує вперше запропонувати їх приватним особам за допомогою річної підписки замість продовження дати закінчення підтримки Windows 10.
"Хоча ми наполегливо рекомендуємо перейти на Windows 11, ми розуміємо, що існують обставини, які можуть перешкодити вам замінити пристрої з Windows 10 до закінчення терміну підтримки. Тому корпорація Microsoft запропонує розширені оновлення безпеки. Програма ESU для Windows 10 включатиме критичні та/або важливі оновлення безпеки. ESU не включає нові функції, оновлення, що не стосуються безпеки, або запити на зміну дизайну. Технічна підтримка за межами самої програми ESU також не надається".
- з блогу Microsoft.
Дата завершення підтримки Windows 10 - 14 жовтня 2025 року, трохи більше ніж через 10 років після виходу. Багато хто очікував, що Microsoft продовжить підтримку Windows 10, зокрема тому, що вона все ще широко використовується, а між Windows 10 і Windows 11 великий розрив. Тому несподівано, що Microsoft пропонує звичайним користувачам ту саму програму ESU, яка доступна для бізнесу, передає The Verge.
Більш детальна інформація від Microsoft, включаючи ціни, буде надана пізніше.
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