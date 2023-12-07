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Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
22:26 06.12.2023 |
Модель буде доступна в трьох варіантах для вирішення різних завдань. Перша конфігурація, Gemini Ultra, орієнтована на найскладніші завдання, де потрібен аналіз великих обсягів мультимодальних даних. Google стверджує, що Ultra перевершила людських експертів за критеріями масивного багатомовного розуміння в 57 предметних областях.
Для широкого спектра застосувань призначена Gemini Pro. Вона стане доступна розробникам і корпоративним клієнтам Google Cloud у середині грудня.
Нарешті, Gemini Nano оптимізована під мобільні пристрої та вирішення вузькоспеціалізованих завдань. Її зможуть використовувати творці Android-додатків.
Усі модифікації Gemini будуть задіяні в продуктах Google: пошуку, чат-боті Bard та інших сервісах. До початку 2024 року Bard перейде на Gemini Ultra і стане "Bard Advanced" зі значно розширеними можливостями.
Google позиціонує Gemini як одну з найбільших розробок в історії компанії. За словами глави Google Сундара Пічаї (Sundar Pichai), впровадження нейромереж нового покоління в продукти відкриває широкі перспективи для користувачів по всьому світу.
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