Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3

Компанія Microsoft інтегрувала в чат-бот Copilot велику мультимодальну модель GPT-4 Turbo і генератор зображень DALL-E 3 від OpenAI. Це має значно поліпшити загальну функціональність сервісу до його першої річниці.

Завдяки оновленню можливості Copilot значно розширилися. GPT-4 Turbo збільшила ліміт тексту, що вводиться, з 50 до 300 сторінок, що дає змогу давати більш розгорнуті відповіді.

Наразі інтеграція тестується деякими користувачами, а її широка доступність почнеться в найближчі кілька тижнів.

Також Microsoft інтегрувала в ШІ-помічника DALL-E 3. Інструмент дає змогу генерувати зображення вищої якості з більшою увагою до точності.

Цей інструмент уже доступний для користувачів Copilot. З ним можна ознайомитися за посиланням.





У найближчому майбутньому в Copilot з'являться й інші нові функції. Інструмент Inline Compose тепер включає меню перезапису, в якому можна вибрати блок тексту і попросити чат-бота переписати його. У найближчому майбутньому цей інструмент з'явиться у всіх користувачів Edge.

Також компанія анонсувала Code Interpreter для програмістів. Microsoft не розкриває подробиць про інструмент, але повідомила, що з його допомогою користувачі зможуть аналізувати дані, візуалізувати їх, а також виконувати математичні операції.

Наразі Code Interpreter перебуває у стадії бета-версії, а широкий реліз заплановано на найближчий час.

Нарешті, пошук Bing також отримає оновлення на базі GPT-4. Це дасть змогу розширити пошукові запити для складних тем і оптимізувати результати видачі.