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OnePlus 12 - Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ ОЗП, 120-Гц дисплей, захист IP65 та Android 14 за ціною від $605
12:41 06.12.2023 |
OnePlus 12 дебютував у Китаї, а через півтора місяця з'явиться на міжнародному ринку.
OnePlus 12 отримав дисплей LTPO AMOLED з роздільною здатністю 1440 x 3168 пікселів. Панель має частоту оновлення 120 Гц, діагональ 6,82" та пікову яскравість 4500 ніт, що є новим рекордом. Матриця захищена склом Gorilla Glass Victus 2.
Вгорі встановлена фронтальна камера на 32 МП. Роздільна здатність основної камери склала 50 МП (OIS), + 64 МП (OIS, 3x зум) + 48 МП (114 градусів). За словами виробника, смартфон підтримує 4K@30/60fps і 8K@24fps.
Серцем OnePlus 12 став новий мобільний чип Snapdragon 8 Gen 3. Процесор виготовлений за технологією 4 нм і доповнений 12-24 ГБ оперативної пам'яті. Топова модифікація оснащена накопичувачем об'ємом 1 ТБ. Ємність акумулятора склала 5400 мАг. Дротова зарядка має потужність 100 Вт (100% за 26 хвилин), а бездротова - 50 Вт (100% за 55 хвилин).
В арсеналі OnePlus 12 є стереодинаміки, NFC, USB-C, ІЧ-порт, Wi-Fi 7, вбудований у дисплей сканер відбитків пальців та операційна система Android 14 з прошивкою ColorOS 14. Глобальна версія отримає оболонку OxygenOS 14. Корпус смартфона має захист від пилу і води за стандартом IP65. Рамка виготовлена з алюмінію, а задня кришка оформлена склом Gorilla Glass. Габаритні розміри корпусу склали 163,3 x 75,8 x 9,2 мм при масі у 220 г. Роз'єм для навушників відсутній.
Ціна і коли чекати
OnePlus 12 надійде в продаж у Китаї 11 грудня 2023 року в чорному, білому і зеленому забарвленнях корпусу. Глобальна версія очікується в другій половині наступного місяця. З цінами для китайського ринку можете ознайомитися нижче:
* 12/256 ГБ - $605;
* 16/512 ГБ - $675;
* 16/1024 ГБ - $750;
* 24/1024 ГБ - $820.
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