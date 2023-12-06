Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Соцмережа X отримала ліцензію платіжного сервісу в 12 штатах США

11:47 06.12.2023 |

Новини IT

 

Компанія Ілона Маска останні 11 місяців активно розвивала напрямок платіжного сервісу. Починаючи з 29 червня 2023 року дочірнє підприємство фірми X Payments LLC отримало ліцензію на ведення діяльності в таких штатах, як:

* Аризона;
* Джорджія;
* Айова;
* Мериленд;
* Мічиган;
* Міссісіпі;
* Міссурі;
* Нью-Гемпшир та інші.

З кінця листопада 2023 року компанії видали дозвіл на здійснення грошових переказів на території штатів Південна Дакота, Канзас і Вайомінг.

Ілон Маск підтвердив інформацію про розширення платіжного сервісу X, прокоментувавши пост із новинами про отримання ліцензії. Мільярдер назвав цей процес «прогресом».

Маск неодноразово зазначав, що X планує стати чимось більшим, ніж соціальна мережа. Після придбання компанії він заявив про намір розширити можливості платформи. Платіжний сервіс, на думку власника X, відіграє в цьому процесі важливу роль.

Користувачі в майбутньому зможуть відправляти один одному гроші через платформу X, виводити їх на банківські рахунки або зберігати кошти на акаунтах компанії, зазначав Маск.

Крім платіжного сервісу, соціальна мережа працює над впровадженням інших послуг і функцій. У жовтні 2023 року Маск анонсував запуск двох нових рівнів преміумпідписки. Один із них дасть змогу повністю прибрати рекламу на платформі.

За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: Twitter
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6618
  0,1235
 0,34
EUR
 1
 39,6461
  0,0674
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8319  0,06 0,15 37,3962  0,02 0,05
EUR 39,8596  0,04 0,10 40,6123  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6800  0,05 0,14 36,6900  0,04 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес