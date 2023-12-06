Соцмережа X отримала ліцензію платіжного сервісу в 12 штатах США

Компанія Ілона Маска останні 11 місяців активно розвивала напрямок платіжного сервісу. Починаючи з 29 червня 2023 року дочірнє підприємство фірми X Payments LLC отримало ліцензію на ведення діяльності в таких штатах, як:

* Аризона;

* Джорджія;

* Айова;

* Мериленд;

* Мічиган;

* Міссісіпі;

* Міссурі;

* Нью-Гемпшир та інші.

З кінця листопада 2023 року компанії видали дозвіл на здійснення грошових переказів на території штатів Південна Дакота, Канзас і Вайомінг.

Ілон Маск підтвердив інформацію про розширення платіжного сервісу X, прокоментувавши пост із новинами про отримання ліцензії. Мільярдер назвав цей процес «прогресом».

Маск неодноразово зазначав, що X планує стати чимось більшим, ніж соціальна мережа. Після придбання компанії він заявив про намір розширити можливості платформи. Платіжний сервіс, на думку власника X, відіграє в цьому процесі важливу роль.

Користувачі в майбутньому зможуть відправляти один одному гроші через платформу X, виводити їх на банківські рахунки або зберігати кошти на акаунтах компанії, зазначав Маск.

Крім платіжного сервісу, соціальна мережа працює над впровадженням інших послуг і функцій. У жовтні 2023 року Маск анонсував запуск двох нових рівнів преміумпідписки. Один із них дасть змогу повністю прибрати рекламу на платформі.