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Топ-менеджер OpenAI вважає, що штучний інтелект для бізнесу занадто перебільшений
10:23 06.12.2023 |
Компанія OpenAI активно просуває корпоративні рішення на основі генеративного ШІ, проте деякі топ-менеджери застерігають від завищених очікувань. На їхню думку, технологія ще не готова кардинально змінювати бізнес-процеси.
Так вважає головний операційний директор OpenAI Бред Лайткеп. За його словами, багато компаній розраховують, що ШІ одразу ж розв'яже масу проблем, скоротить витрати та забезпечить зростання. Насправді поки що це лише експериментальна технологія без широкого практичного застосування.
OpenAI запустила корпоративну версію ChatGPT у серпні 2023 року. Відтоді багато фірм встигли скористатися пропозицією, однак, за словами Лайткепа, у списку очікування все ще перебуває безліч компаній.
Деякі перші користувачі ChatGPT Enterprise скаржаться на якість роботи ШІ. За даними The Information, співробітники Morgan Stanley все ж вважають за краще спілкуватися з живими колегами, а не з чат-ботом.
Також були провали в медіа-індустрії, де АІ не зміг якісно генерувати новинний контент. Це змусило багатьох видавців відмовитися від відповідних експериментів.
Лайткеп ухилився від відповідей на запитання про повсякденну роботу OpenAI після нещодавніх кадрових перестановок.
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