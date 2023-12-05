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АНАЛІТИКА

IBM показала новий чип квантових обчислень і очікує появи великих ефективних квантових систем до 2033 року

17:36 05.12.2023 |

Новини IT

 

IBM продемонструвала новий чип квантових обчислень та машину, які, як вона сподівається, через десять років послужать основою для більших систем.

Багато дослідників по всьому світу намагаються вдосконалити квантові обчислення, які дозволяють досягти швидкості обчислень, що набагато перевищує швидкість класичних комп'ютерів на основі кремнію. Мета ─ створити квантові комп'ютери, які були б достатньо надійними у реальному світі, щоб постійно перевершувати звичайні комп'ютери. Квантові системи прагнуть створити Microsoft, Google, китайська Baidu, а також стартапи та уряди окремих країн.

Оскільки дослідники квантових обчислень зробили машини досить великими, щоб перевершити класичні комп'ютери, вони зіткнулися з помилками даних. IBM продемонструвала новий спосіб з'єднання чипів усередині машин, а потім з'єднання машин разом, який у поєднанні з новим кодом виправлення помилок допоможе створити ефективні квантові машини до 2033 року.

Перша машина, яка використовує ці рішення, називається Quantum System Two, вона містить 3 чипи Heron. В IBM говорять, що прогрес буде досить стійким до 2029 року, коли набуде чинності повний ефект технологій виправлення помилок. Після цього можливості машин мають різко зрости. Це станеться подібно до того, як було з системами штучного інтелекту, які повільно розвивалися протягом останніх 15 років, а за останній рік стали значно складнішими та ефективнішими.
За матеріалами: ITC.ua
 

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