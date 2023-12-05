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Redmi Note 12 Turbo і realme GT Neo 5 SE утримують звання найпотужніших у світі смартфонів середнього рівня

22:57 04.12.2023 |

Новини IT

 

На сайті AnTuTu з'явився список із десяти смартфонів нефлагманського рівня, які продемонстрували найвищу продуктивність у листопадових тестах. Лідирують знову моделі Xiaomi та realme.

Долю першого місця визначили менш ніж 10 000 балів. Лідером став realme GT Neo 5 SE, а друге місце дісталося Redmi Note 12 Tubo. Їхні результати склали 1 166 334 та 1 156 926 балів відповідно. Обидві моделі оснащені чипом Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 і перебувають на вершині понад пів року.

Третім й останнім смартфоном, якому підкорилася позначка 1 млн очок, став OPPO Reno 11 5G на чипі Dimensity 8200. Моделі iQOO Z8, iQOO Neo 7 SE, vivo S17 Pro і Redmi K60E, які теж обладнані цим процесором, посіли 3-тє, 4-те, 6-те і 9-те місця відповідно.

Redmi Note 12 Turbo і realme GT Neo 5 SE утримують звання найпотужніших у світі смартфонів середнього рівня

 

На 7-му і 8-му рядках розташувався дует із чипом Dimensity 8200-Ultra. Вище знаходиться Redmi Note 12T Pro, а в спину йому дихає Xiaomi Civi 3. Замикає десятку смартфон OnePlus Ace з процесором Dimensity 8100-Max.
За матеріалами: gagadget.com
 

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