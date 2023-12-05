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АНАЛІТИКА

nubia Red Magic 9 Pro+ очолив рейтинг найпродуктивніших у світі смартфонів за версією AnTuTu

18:00 04.12.2023 |

Новини IT

 

AnTuTu опублікував новий рейтинг продуктивності. У десятку за підсумками листопада увійшло сім смартфонів нового покоління.

Лідером став nubia Red Magic 9 Pro+, оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Результат конфігурації з 16ГБ оперативної пам'яті склав 2 188 631 бал. Ігровий смартфон зміг випередити модель vivo X100 на базі чипа Dimensity 9300, який набрав 2 184 153 очки.

Слідом за двома лідерами йде пара iQOO 12 та iQOO 12 Pro. Обидва смартфони обладнані процесором Snapdragon 8 Gen 3. Замкнув першу п'ятірку vivo X100 Pro. Незважаючи на наявність Dimensity 9300, версія Pro поступилася стандартному виданню понад 70 000 балів.

nubia Red Magic 9 Pro+ очолив рейтинг найпродуктивніших у світі смартфонів за версією AnTuTu

 

Другу п'ятірку відкриває дует Xiaomi 14 Pro і Xiaomi 14. Це перші у світі смартфони, обладнані процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Компанії вистачило кількох тижнів, щоб продати майже 2,3 млн пристроїв.

Замикають десятку iQOO 11S, OnePlus Ace 2 Pro та vivo X90 Pro+. Усі три смартфони працюють під управлінням мобільного чипа минулого покоління Snapdragon 8 Gen 2 і набрали менше ніж 1,7 млн балів.
За матеріалами: gagadget.com
 

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