EY відзначила успіхи у використанні ІІ в аудиті, інші компанії не поділяють її оптимізму - FT

EY, одна з компаній "великої четвірки" глобальних аудиторів, випробувала на рахунках деяких зі своїх клієнтів систему штучного інтелекту (ШІ), навчену розпізнавати шахрайство, і отримала вражаючі результати, пише газета Financial Times.

Як зазначає керуючий партнер EY у Великій Британії та Ірландії Кетрін Берроу, ШІ-система виявила підозрілу активність у двох з 10 компаній, які вона перевіряла. Згодом клієнти EY підтвердили, що в обох випадках справді мало місце шахрайство.

Деякі галузеві експерти бачать в ШІ-системах суттєвий потенціал щодо поліпшення якості аудиту та зниження робочого навантаження співробітників компаній. Здатність нейромереж переробляти та аналізувати великі обсяги даних може зробити їх новим потужним інструментом для оповіщення аудиторів про ознаки порушень та інші проблеми, вважають експерти.

Аудитори, однак, розходяться в думках про те, наскільки вони можуть довіряти технології, яка ще не пройшла широке тестування і часто погано зрозуміла.

Деякі фахівці сумніваються у наявності достатнього обсягу якісної інформації для навчання ШІ-систем, щоб вони могли достовірно визначати безліч різних форм потенційних шахрайств. Крім того, виникають питання щодо захисту даних, якщо аудитори використовують конфіденційну клієнтську інформацію для розробки нейромереж, зазначає FT.

EY не розкриває дані щодо виявлених її ШІ-системою шахрайств. Однак, за словами Берроу, отримані результати дозволяють припустити, що технологія має перспективи для аудиту.

Тим часом фахівець Deloitte зі штучного інтелекту Саймон Стівенс зазначає, що випадки шахрайства унікальні та відрізняються один від одного. Це означає, що натреновані на певних патернах нейромережі можуть не виявити проблеми.

"Шахрайства унікальні і кожне відбувається трохи по-своєму, - каже Стівенс. - За своєю природою вони намагаються обійти системи захисту за допомогою нового використання технологій або виявлення нових уразливостей, і тут ШІ поки що не дуже добре показує себе".

У KPMG UK також не впевнені, що ШІ-системи досить розумні, щоб виявити складні шахрайські схеми.

"Афери непередбачувані за своєю природою, тому використання відомих випадків шахрайств для тренування моделей машинного навчання видається сумнівним", - зазначають у KPMG.

Останнє слово щодо того, як технологія може бути використана, напевно, залишиться за регуляторами, пише FT. Джейсон Бредлі, який очолює напрям технологій забезпечення якості в Раді з фінансової звітності (Financial Reporting Council, FRC) Великобританії, заявив, що ШІ може "підтримати якість і ефективність аудиту, що підвищилася,", якщо буде використовуватися належним чином.

Однак він попередив, що компаніям потрібний досвід, щоб забезпечити роботу систем відповідно до належних стандартів.