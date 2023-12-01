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OnePlus 12 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 встановив новий рекорд AnTuTu, набравши понад 2,33 млн балів
15:41 01.12.2023 |
В AnTuTu з'явився новий рекордсмен. Ним став прийдешній флагман OnePlus 12, який буде представлений наступного тижня.
OnePlus 12 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu 10. Результат майбутнього смартфона склав 2 333 033 бали:
* CPU - 533 566;
* GPU - 904 961;
* MEM - 538 511;
* UX - 355 995.
Флагман буде обладнаний мобільним процесором Snapdragon 8 Gen 3. Окрім найвищої продуктивності, він зможе встановити ще один рекорд. Пікова яскравість екрана складе 4500 ніт. На даний момент рекорд (4000 ніт) належить представленим напередодні смартфонам Redmi K70 і Redmi K70 Pro.
Презентація OnePlus 12 відбудеться в Китаї 5 грудня 2023 року. Глобальна версія флагмана з'явиться наприкінці січня 2024 року.
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