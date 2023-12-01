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АНАЛІТИКА

OnePlus 12 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 встановив новий рекорд AnTuTu, набравши понад 2,33 млн балів

15:41 01.12.2023 |

Новини IT

OnePlus 12 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 встановив новий рекорд AnTuTu, набравши понад 2,33 млн балів

 

В AnTuTu з'явився новий рекордсмен. Ним став прийдешній флагман OnePlus 12, який буде представлений наступного тижня.

OnePlus 12 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu 10. Результат майбутнього смартфона склав 2 333 033 бали:

* CPU - 533 566;
* GPU - 904 961;
* MEM - 538 511;
* UX - 355 995.

Флагман буде обладнаний мобільним процесором Snapdragon 8 Gen 3. Окрім найвищої продуктивності, він зможе встановити ще один рекорд. Пікова яскравість екрана складе 4500 ніт. На даний момент рекорд (4000 ніт) належить представленим напередодні смартфонам Redmi K70 і Redmi K70 Pro.

Презентація OnePlus 12 відбудеться в Китаї 5 грудня 2023 року. Глобальна версія флагмана з'явиться наприкінці січня 2024 року.
За матеріалами: gagadget.com
 

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