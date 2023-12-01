Фінансові новини
- |
- 01.12.23
- |
- 16:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Amazon представила Titan - генератор зображень на основі ШІ
14:46 01.12.2023 |
Компанія Amazon анонсувала запуск моделі штучного інтелекту Titan для генерації фотографічних зображень за текстовим описом. Платформа орієнтована насамперед на розробників і корпоративних клієнтів.
За заявами Amazon, Titan здатний створювати реалістичні картинки студійної якості з можливістю зміни фону та інших параметрів. У модель інтегровано засоби захисту від токсичності та упереджень.
Для роботи з Titan потрібне підключення до хмарної платформи Amazon Bedrock. Всі згенеровані зображення будуть автоматично забезпечуватися невидимими цифровими водяними знаками. Це частина добровільних зобов'язань Amazon перед Білим домом щодо відповідального використання технологій ШІ.
Окрім Titan для роботи із зображеннями, компанія представила моделі Titan Text Lite для генерації простих текстів та Titan Text Express для додатків розмовного ШІ.
Також Amazon пообіцяла компенсації клієнтам за порушення авторських прав під час роботи зі ШІ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росію не переобрали в раду агентства ООН з питань судноплавства
|The Economist: Захід має «прокинутись», інакше Путін переможе Україну
|Порошенко повідомив, що його не випустили на міжнародні зустрічі у США та Польщі
|Україна отримає понад 1 млрд доларів від Світового банку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|OnePlus 12 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 встановив новий рекорд AnTuTu, набравши понад 2,33 млн балів
|Amazon представила Titan - генератор зображень на основі ШІ
|NASA та IBM розроблять модель штучного інтелекту для прогнозування погоди
|Дослідники Google DeepMind за допомогою ШІ виявили 2,2 млн нових матеріалів
|Toyota представила тридверний Land Cruiser 70 Series
|Бос NVIDIA каже, що штучний інтелект «успішно конкуруватиме» з людським — вже у найближчі 5 років
Бізнес
|Google шукає нового регіонального директора для України
|У JPMorgan заявляють, що технології ШІ починають приносити дохід
|Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку