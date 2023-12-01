Amazon представила Titan - генератор зображень на основі ШІ

Компанія Amazon анонсувала запуск моделі штучного інтелекту Titan для генерації фотографічних зображень за текстовим описом. Платформа орієнтована насамперед на розробників і корпоративних клієнтів.

За заявами Amazon, Titan здатний створювати реалістичні картинки студійної якості з можливістю зміни фону та інших параметрів. У модель інтегровано засоби захисту від токсичності та упереджень.

Для роботи з Titan потрібне підключення до хмарної платформи Amazon Bedrock. Всі згенеровані зображення будуть автоматично забезпечуватися невидимими цифровими водяними знаками. Це частина добровільних зобов'язань Amazon перед Білим домом щодо відповідального використання технологій ШІ.

Окрім Titan для роботи із зображеннями, компанія представила моделі Titan Text Lite для генерації простих текстів та Titan Text Express для додатків розмовного ШІ.

Також Amazon пообіцяла компенсації клієнтам за порушення авторських прав під час роботи зі ШІ.



