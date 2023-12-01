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АНАЛІТИКА

NASA та IBM розроблять модель штучного інтелекту для прогнозування погоди

09:44 01.12.2023 |

Новини IT

 

Космічне агентство NASA та технологічна компанія IBM оголосили про спільну роботу над новою базовою моделлю генеративного штучного інтелекту для спостереження за погодою та кліматом.

Як пише Metaverse Post, компанії мають на меті об'єднати зусилля для розробки мультимодальної базової моделі штучного інтелекту, яка буде передбачати метеорологічні явища, надавати прогнози погоди, масштабувати надвисоку роздільну здатність і визначати умови, що сприяють лісовим пожежам, перевершуючи за рівнем розвитку існуючі технології.

IBM і NASA очікують, що нова модель штучного інтелекту матиме розширену доступність, швидший час висновків і більшу різноманітність даних порівняно з поточними моделями штучного інтелекту, такими як GraphCast і Fourcastnet.

Крім того, нова модель матиме підвищену точність у прогнозуванні погоди та інших кліматичних програмах.

Дослідники IBM працюватимуть разом із експертами NASA, щоб навчити модель на наборі даних MERRA-2, поєднанні високоякісних спостережень і оцінок минулої погоди за останні 40 років.

У травні 2023 року компанії спільними зусиллями розгорнули ще одну базову модель. Вона використовувала дані супутників NASA для геопросторового аналізу, будучи найбільшою геопросторовою моделлю на платформі ШІ з відкритим кодом Hugging Face.

Цю модель використовували для відстеження та візуалізації посадки та вирощування дерев у лісових ландшафтах, які зберігають воду в Кенії та аналізу міських теплових островів в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Раніше повідомлялося, що компанія Amazon представила чат-бот зі штучним інтелектом для бізнесу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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