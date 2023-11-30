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АНАЛІТИКА

Microsoft — у правлінні OpenAI, а Сем Альтман офіційно повернувся на посаду CEO

14:24 30.11.2023 |

Новини IT

 

Після невдалої спроби правління усунути Альтмана, найбільший інвестор OpenAI отримав у компанії місце спостерігача без права голосу.

Нещодавно ШІ-стартап оголосив, що досяг принципової угоди щодо повернення Альтмана, і тепер це сталося офіційно. До того ж Microsoft, яка певним чином натиснула на правління, щоб навести лад в OpenAI, отримає місце спостерігача у компанії.

«Надзвичайно вдячний усім за наполегливу роботу у цій ситуації, і вважаю, що стійкість і дух виділяють нас у галузі», - написав Альтман у зверненні до співробітників.

Троє з чотирьох членів правління, які раптово вирішили звільнити Альтмана, зрештою пішли. Тоді як до нового складу приєдналися Брет Тейлор (голова правління), Ларрі Саммерс та Адам Д'Анджело (єдиний, хто залишився з попереднього правління).

Microsoft отримує місце у правлінні OpenAI як «спостерігач без права голосу» - тобто технологічний гігант матиме більше інформації про внутрішню роботу компанії, але не матиме офіційного голосу при прийнятті важливих рішень.

У зверненні до співробітників Альтман сказав, що «не має злих намірів» стосовно Іллі Суцкевера - співзасновника та головного наукового співробітника OpenAI, який спочатку взяв участь у перевороті та передумав, приєднавшись до бойкоту працівників.

«Хоч Ілля більше не буде членом правління, ми сподіваємося продовжити наші робочі відносини та обговорюємо, як він може продовжити свою роботу в OpenAI», - сказав Альтман.

Брет Тейлор також надіслав листа працівників, вже від імені голови правління:

«Хочу висловити подяку всій спільноті OpenAI, особливо співробітникам, які об'єдналися, щоб допомогти знайти шлях розвитку компанії протягом останнього тижня. Ваші зусилля допомогли цій неймовірній організації продовжувати виконувати свою місію - гарантувати, що загальний штучний інтелект принесе користь всьому людству».
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Microsoft
 

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