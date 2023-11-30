Фінансові новини
- |
- 30.11.23
- |
- 16:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Google шукає нового регіонального директора для України
12:12 30.11.2023 |
Google шукає нового керівника для українського представництва після того, як Дмитро Шоломко пішов з Google Україна після 17 років на цій посаді.
Про це йдеться в описі вакансії на LinkedIn.
Посада передбачає перебування в Києві або в Польщі (з міркувань безпеки можна обрати Польщу).
При цьому серед обов'язкових умов - менеджерський досвід у галузях технологій, реклами чи онлайн-індустріях; досвід роботи в мультинаціональних командах; вільна англійська й українська.
Зазначається, що перевага надаватиметься тим, хто вже працював на позиції регіонального менеджера.
Серед обов'язків:
* налагоджувати зв'язки з бізнесом і людьми, які приймають рішення на високому рівні;
* працювати над бізнес-планом і бізнес-стратегією, управління комерційною діяльністю;
* керувати продажами для великих клієнтів (LCS) в Україні;
* співпрацювати з рекламодавцями і хмарним бізнесом Google;
Нагадаємо:
Керівник Google Ukraine Дмитро Шоломко на початку жовтня пішов з цієї посади, яку він обіймав останні 17 років, з дня запуску компанії в Україні.
На сьогодні Google Ukraine має близько 100 співробітників, і, за оцінкою AIN.UA, від 300 до 450 млн дол виручки на рік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Журнал Economist випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України
ТОП-НОВИНИ
|ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні
|Україна погодила з Альянсом новий план реформ – Річну національну програму
|Коломойський виграв апеляцію в Антикорсуді: арешту активів не буде, справу можуть закрити
|Рада ЄС ухвалила рішення надати додатково EUR194 на навчання українських військових
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Ощадбанк видаватиме аграріям кредити на розмінування полів
У РУБРИЦІ
|Microsoft — у правлінні OpenAI, а Сем Альтман офіційно повернувся на посаду CEO
|Фінська корабельня передала замовнику найбільший у світі круїзний лайнер
|Google шукає нового регіонального директора для України
|У JPMorgan заявляють, що технології ШІ починають приносити дохід
|Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі
Бізнес
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку
|IKEA випустила три смартсенсори для «розумного дому» ціною менш як €10
|За 15 років українські ІТ-компанії змогли залучили інвестицій на майже $3,7 мільярда, – дослідження
|YouTube запустив розділ з іграми Playables, але не для всіх
|Китай почав будувати перше в світі підводне сховище зберігання даних
|Huawei Technologies уклала довгострокову угоду про перехресне ліцензування з Sharp
|Літаючі таксі Lilium отримали «ліцензію на експлуатацію» ЄС