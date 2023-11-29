Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку

Samsung досі є лідером європейського ринку смартфонів. Південнокорейська компанія, попри спад, має частку понад 30%.

У третьому кварталі 2023 року Samsung продала 11,5 млн смартфонів, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У кількісному вираженні поставки скоротилися приблизно на 800 000 одиниць.

Друге місце посідає компанія Apple з часткою 22%. Вона продала 7,1 млн смартфонів, тобто на 1 млн менше, ніж у базисному періоді. А от Xiaomi нічого не втратила і навіть змогла збільшити частку з 18% до 19%. 6,2 млн проданих смартфонів вистачило для потрапляння в першу трійку.

П'ятірку замикають Motorola і TCL, які поставили 1,7 млн і 0,8 млн смартфонів відповідно. Всі інші виробники сумарно продали 5,2 млн пристроїв. Загальні поставки у звітному періоді склали 32,5 млн смартфонів, що на 6% менше, ніж у третьому кварталі 2022 року.