Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку

14:26 29.11.2023 |

Новини IT

 

Samsung досі є лідером європейського ринку смартфонів. Південнокорейська компанія, попри спад, має частку понад 30%.

У третьому кварталі 2023 року Samsung продала 11,5 млн смартфонів, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У кількісному вираженні поставки скоротилися приблизно на 800 000 одиниць.

Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку

 

Друге місце посідає компанія Apple з часткою 22%. Вона продала 7,1 млн смартфонів, тобто на 1 млн менше, ніж у базисному періоді. А от Xiaomi нічого не втратила і навіть змогла збільшити частку з 18% до 19%. 6,2 млн проданих смартфонів вистачило для потрапляння в першу трійку.

Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку

 

П'ятірку замикають Motorola і TCL, які поставили 1,7 млн і 0,8 млн смартфонів відповідно. Всі інші виробники сумарно продали 5,2 млн пристроїв. Загальні поставки у звітному періоді склали 32,5 млн смартфонів, що на 6% менше, ніж у третьому кварталі 2022 року.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Samsung
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3752
  0,0108
 0,03
EUR
 1
 39,9582
  0,1410
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1018  0,00 0,00 37,6725  0,01 0,04
EUR 40,3768  0,08 0,20 41,2371  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3450  0,01 0,01 36,3700  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес