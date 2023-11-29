Фінансові новини
- |
- 29.11.23
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
YouTube запустив розділ з іграми Playables, але не для всіх
09:36 29.11.2023 |
Тепер на YouTube є не лише відео, а й ігри - компанія запустила розділ Playables.
Playables - це ігровий розділ YouTube, який не вимагає завантаження ігор. Тобто ви можете грати прямо на сайті YouTube або в мобільному застосунку.
На сьогодні в розділі доступно 37 ігор, одна з яких - Angry Birds Showdown.
Цей розділ тестувався з вересня, але тільки зараз став доступний усім користувачам. Точніше не всім, а лише передплатникам Premium - платного тарифу, який дає змогу дивитися відео без реклами, зберігати ролики, продовжувати перегляд офлайн або у фоновому режимі. Деякі користувачі YouTube Premium вже почали отримувати повідомлення про запуск Playables.
Схоже, поки що розділ працює в тестовому режимі. За інформацією YouTube, сервіс буде доступний до 28 березня 2024 року. Що буде далі - залежить від того, наскільки Playables користуватиметься популярністю (і чи буде взагалі).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Журнал Economist випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України
ТОП-НОВИНИ
|ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні
|Україна погодила з Альянсом новий план реформ – Річну національну програму
|Коломойський виграв апеляцію в Антикорсуді: арешту активів не буде, справу можуть закрити
|Рада ЄС ухвалила рішення надати додатково EUR194 на навчання українських військових
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Ощадбанк видаватиме аграріям кредити на розмінування полів
У РУБРИЦІ
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку
|IKEA випустила три смартсенсори для «розумного дому» ціною менш як €10
|За 15 років українські ІТ-компанії змогли залучили інвестицій на майже $3,7 мільярда, – дослідження
Бізнес
|Huawei Technologies уклала довгострокову угоду про перехресне ліцензування з Sharp
|Літаючі таксі Lilium отримали «ліцензію на експлуатацію» ЄС
|Інвестори Tesla звертаються до ради директорів щодо приборкання Ілона Маска
|Засновник Alibaba Джек Ма відкриває новий бізнес
|18 країн підписали угоду про захист ШІ від шахрайства
|Nvidia відклала випуск адаптованих під експортні обмеження ШІ-чипів для Китаю
|Toyota презентувала кросовер Crown Signia