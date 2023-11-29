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АНАЛІТИКА

YouTube запустив розділ з іграми Playables, але не для всіх

09:36 29.11.2023 |

Новини IT

 

Тепер на YouTube є не лише відео, а й ігри - компанія запустила розділ Playables.

Playables - це ігровий розділ YouTube, який не вимагає завантаження ігор. Тобто ви можете грати прямо на сайті YouTube або в мобільному застосунку.

На сьогодні в розділі доступно 37 ігор, одна з яких - Angry Birds Showdown.

YouTube запустив розділ з іграми Playables, але не для всіх

 

Цей розділ тестувався з вересня, але тільки зараз став доступний усім користувачам. Точніше не всім, а лише передплатникам Premium - платного тарифу, який дає змогу дивитися відео без реклами, зберігати ролики, продовжувати перегляд офлайн або у фоновому режимі. Деякі користувачі YouTube Premium вже почали отримувати повідомлення про запуск Playables.

Схоже, поки що розділ працює в тестовому режимі. За інформацією YouTube, сервіс буде доступний до 28 березня 2024 року. Що буде далі - залежить від того, наскільки Playables користуватиметься популярністю (і чи буде взагалі).
За матеріалами: gagadget.com
 

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