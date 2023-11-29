Китай почав будувати перше в світі підводне сховище зберігання даних





Китай почав будівництво першого в світі комерційного центру обробки даних під водою. Блок зберігання даних був занурений у море біля острова Хайнань.

Як пише CGTN, за словами генерального менеджера проєкту Пу Дінга, після завершення будівництва центр обробки даних буде на 40-60% більш енергоефективним, ніж центри, розміщені на березі.

Інженерам знадобилося майже три години, щоб опустити сховище вагою 1300 тонн на глибину 35 метрів під воду. Весь проєкт складається зі 100 таких одиниць.

Зазначається, що розміщення центрів обробки даних у морі може бути корисним у багатьох відношеннях. Центр може використовувати морську воду для охолодження електронних частин, зменшуючи витрати на електроенергію для кондиціонування повітря.

Крім того, підводні центри обробки даних використовують простір морського дна, щоб зменшити вартість землі. Вони також розташовані далеко від місць проживання людей і стикаються з меншими перешкодами.

Підводне середовище також вільне від пилу та кисню, тому електронні пристрої можуть служити довше та рідше ламатися.

Хоча такі компанії, як Microsoft, уже випробували підводні центри обробки даних і назвали плани щодо них здійсненними, китайська конструкція стане першою офіційно введеною в комерційну експлуатацію та обслуговуючу реальних клієнтів.











