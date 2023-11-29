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АНАЛІТИКА

Huawei Technologies уклала довгострокову угоду про перехресне ліцензування з Sharp

22:12 28.11.2023 |

Новини IT

 

Huawei продовжує існувати під американськими санкціями, намагаючись знизити негативний ефект від них. Один зі способів зробити це полягає в ліцензійних відрахуваннях.

Huawei та Sharp уклали довгострокову угоду про перехресне ліцензування. Про це було оголошено на офіційному сайті китайської компанії. У лаконічному прес-релізі наведені офіційні заяви обох сторін, зроблені в найкращих традиціях комуністичної партії.

Довгострокову угоду про перехресне ліцензування було укладено 27 листопада 2023 року. Вона охоплює патенти на стандарти стільникового зв'язку, включно з 4G і 5G.

Голова відділу інтелектуальної власності Huawei Алан Фан (Alan Fan) заявив, що угоду з японською компанією було досягнуто під час дружніх переговорів. Вона сприятиме спрощенню співпраці у сфері стандартизації, визнаючи інтелектуальну власність фірм.

Угода досягнута на справедливих і розумних умовах, не дискримінуючи будь-яку зі сторін. Про це заявив Мототака Танея (Mototaka Taneya), виконавчий керуючий директор компанії Sharp.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Huawei
 

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