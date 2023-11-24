Nvidia відклала випуск адаптованих під експортні обмеження ШІ-чипів для Китаю

Американський виробник напівпровідників Nvidia попередив клієнтів у Китаї, що відкладає запуск процесора H20, призначеного для прискореного навчання штучного інтелекту, до першого кварталу 2024 року

Про це пише Reuters із посиланням на два ознайомлені джерела.

За словами джерел, відкладений чип - H20 - найпотужніший з трьох орієнтованих на Китай чипів, які Nvidia розробила для дотримання нових експортних обмежень США, і це може ускладнити її зусилля по збереженню частки ринку в Китаї у боротьбі з місцевими конкурентами, такими як Huawei.

Раніше очікувалося, що американський гігант з виробництва мікросхем запустить нові продукти вже 16 листопада цього року.

Однак, за словами джерел, запуск H20 був перенесений на перший квартал наступного року, а один із співрозмовників повідомтв, що це може відбутися в лютому або березні.

Обидва джерела говорили на умовах анонімності. У Nvidia відмовилися від коментарів.

Співрозмовники Reuters повідомили, що випуск H20 затримується через проблеми, з якими зіткнулися виробники серверів під час його інтеграції.

Вони зазначили, що новий чип розроблено відповідно до експортних обмежень США, введених у вересні 2022 року, і він є найпотужнішим із трьох процесорів, орієнтованих на Китай, - L20 і L2.

У серпні 2022 року влада США заборонила Nvidia експортувати в Росію і Китай два типи процесорів, призначених для прискорення завдань машинного навчання. Нова ліцензійна вимога стосувалася всіх продуктів Nvidia, що містять інтегральні схеми A100 і H100.

У листопаді 2022 року Nvidia представила ШІ-чіпи A800 і H800, призначені для Китаю й адаптовані під експортні обмеження. Але і на їхній експорт ввели заборону.

У результаті компанія розробила три нові процесори для китайського ринку - H20, L20 і L2. SemiAnalysis проаналізував специфікації цих чипів і дійшов висновку, що вони володіють більшістю новітніх функцій Nvidia для роботи зі ШІ, але їхні показники обчислювальної потужності скорочені для відповідності новим правилам США.

Експортні обмеження дають можливість конкурентам Nvidia збільшити свою частку на ринку Китаю, підкреслює Reuters. Китайський інтернет-гігант Baidu розмістив велике замовлення на ШІ-чіпи виробництва Huawei, розповіли в листопаді джерела агентства.