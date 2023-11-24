Представлено Honor 100 - перший смартфон із процесором Snapdragon 7 Gen 3

Смартфон відзначився тим, що став першим пристроєм із процесором Snapdragon 7 Gen 3. Це чип для гаджетів середнього рівня, який виробляється за техпроцесом 4 нм і є наступником торішнього Snapdragon 7 Gen 1.





Honor 100 оснащений 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2664×1200 і частотою оновлення 120 Гц, а також підекранним сканером відбитків пальців і 50-мегапіксельною селфі-камерою.

Основна камера містить у собі два модулі: 50 МП датчик Sony IMX906 з оптичною стабілізацією зображення і 12 МП ширококутний об'єктив з кутом огляду 112 градусів.

Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 100 Вт. Обидві моделі лінійки також отримали чип C1 для більш якісних дзвінків. Він визначає найкращу вежу стільникового зв'язку для підключення, і за наявності підключення Wi-Fi телефон може легко перемикатися між мережами. Виробник каже, що це забезпечує плавні дзвінки під час поїздок на швидкісному поїзді та інтернет без збоїв у метро і ліфтах.

Honor 100 коштує від 350 доларів за версію з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Доступні чотири забарвлення: чорне, біле, синє або фіолетове.