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АНАЛІТИКА

Представлено Honor 100 - перший смартфон із процесором Snapdragon 7 Gen 3

13:45 24.11.2023 |

Новини IT

Представлено Honor 100 - перший смартфон із процесором Snapdragon 7 Gen 3

 

Смартфон відзначився тим, що став першим пристроєм із процесором Snapdragon 7 Gen 3. Це чип для гаджетів середнього рівня, який виробляється за техпроцесом 4 нм і є наступником торішнього Snapdragon 7 Gen 1.


Honor 100 оснащений 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2664×1200 і частотою оновлення 120 Гц, а також підекранним сканером відбитків пальців і 50-мегапіксельною селфі-камерою.

Основна камера містить у собі два модулі: 50 МП датчик Sony IMX906 з оптичною стабілізацією зображення і 12 МП ширококутний об'єктив з кутом огляду 112 градусів.

Представлено Honor 100 - перший смартфон із процесором Snapdragon 7 Gen 3

 

Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 100 Вт. Обидві моделі лінійки також отримали чип C1 для більш якісних дзвінків. Він визначає найкращу вежу стільникового зв'язку для підключення, і за наявності підключення Wi-Fi телефон може легко перемикатися між мережами. Виробник каже, що це забезпечує плавні дзвінки під час поїздок на швидкісному поїзді та інтернет без збоїв у метро і ліфтах.

Honor 100 коштує від 350 доларів за версію з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Доступні чотири забарвлення: чорне, біле, синє або фіолетове.
За матеріалами: gagadget.com
 

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