Фінансові новини
- |
- 24.11.23
- |
- 16:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Представлено Honor 100 - перший смартфон із процесором Snapdragon 7 Gen 3
13:45 24.11.2023 |
Смартфон відзначився тим, що став першим пристроєм із процесором Snapdragon 7 Gen 3. Це чип для гаджетів середнього рівня, який виробляється за техпроцесом 4 нм і є наступником торішнього Snapdragon 7 Gen 1.
Honor 100 оснащений 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2664×1200 і частотою оновлення 120 Гц, а також підекранним сканером відбитків пальців і 50-мегапіксельною селфі-камерою.
Основна камера містить у собі два модулі: 50 МП датчик Sony IMX906 з оптичною стабілізацією зображення і 12 МП ширококутний об'єктив з кутом огляду 112 градусів.
Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 100 Вт. Обидві моделі лінійки також отримали чип C1 для більш якісних дзвінків. Він визначає найкращу вежу стільникового зв'язку для підключення, і за наявності підключення Wi-Fi телефон може легко перемикатися між мережами. Виробник каже, що це забезпечує плавні дзвінки під час поїздок на швидкісному поїзді та інтернет без збоїв у метро і ліфтах.
Honor 100 коштує від 350 доларів за версію з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Доступні чотири забарвлення: чорне, біле, синє або фіолетове.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Спецслужби проти опозиції: як «агент Томек» створив проблему для старої влади Польщі
|У справі Коломойського продовжили досудове розслідування
|«Маніфест 42». Чому бізнес збунтувався проти Офісу президента
|Умєров озвучив результати зустрічі у форматі «Рамштайн»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Toyota презентувала кросовер Crown Signia
|Представлено Honor 100 - перший смартфон із процесором Snapdragon 7 Gen 3
|Пентагон схильний дозволити ШІ-зброю, яка самостійно схвалюватиме вбивство людини
|Instagram дозволив усім користувачам завантажувати публічні Reels
|Чат-бот Bard навчився дивитися і переказувати відеоролики на YouTube
|Світовий продаж смартфонів зріс у жовтні вперше за два роки - Counterpoint
Бізнес
|Суд Флориди визнав, що в Tesla знали про «зламаний» автопілот, коли постачали електромобілі клієнтам
|Компанія-творець чата GPT раптово звільнила боса, а потім повернула. Що відбувається?
|Галюцинації ШІ загрожують науковій достовірності - дослідження
|Ford відновив будівництво заводу з випуску акумуляторів, але зменшить його розмір
|YouTube визнав, що «війна» з блокувальниками реклами призводить до «неоптимального перегляду»
|Ілон Маск віддасть гроші з реклами в Х Ізраїлю та Газі
|ШІ дасть змогу майже третині працівників перейти на 4-денний робочий тиждень до 2033 року - дослідження