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Instagram дозволив усім користувачам завантажувати публічні Reels
11:59 24.11.2023 |
Соціальна мережа Instagram тепер дозволяє користувачам у всьому світі завантажувати публічні Reels на свої пристрої.
До цього зберігати Reels можна було лише в Instagram, щоб переглянути їх пізніше, пише TechCrunch.
Завантажені Reels матимуть водяний знак Instagram із назвою облікового запису - так само, як віде, завантажені з TikTok.
Користувачі можуть натиснути кнопку спільного доступу та вибрати опцію завантаження, щоб зберегти ролик.
Облікові записи матимуть можливість вимкнути завантаження для своїх Reels.
"Якщо ви завантажуєте Reel, який використовує ліцензований аудіокліп, завантажене відео не матиме звуку. Лише відео з оригінальними аудіодоріжками матимуть звук у завантаженому кліпі", - сказано в публікації.
У червні компанія почала дозволяти завантажувати Reels для користувачів із США, а тепер вона надає цю можливість користувачам у всьому світі.
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