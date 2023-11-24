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Чат-бот Bard навчився дивитися і переказувати відеоролики на YouTube
09:54 24.11.2023 |
Компанія Google випустила оновлення для чат-бота Bard, завдяки якому він зможе аналізувати контент деяких відеороликів на YouTube.
Тепер Bard може відповідати на запитання про кількість інгредієнтів у рецептах, назви інструментів у навчальних відео або місцеперебування ресторанів з оглядів.
Раніше, після вересневого апдейту, Bard умів тільки витягувати дані з YouTube, але не розумів зміст роликів. Зараз Google зробила перший крок до поліпшення цієї здатності, зазначивши, що технологія буде розвиватися.
Щоб поставити Bard запитання про YouTube, необхідно підключити відповідне розширення в його веб-інтерфейсі.
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