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АНАЛІТИКА

Чат-бот Bard навчився дивитися і переказувати відеоролики на YouTube

09:54 24.11.2023 |

Новини IT

 

Компанія Google випустила оновлення для чат-бота Bard, завдяки якому він зможе аналізувати контент деяких відеороликів на YouTube.

Тепер Bard може відповідати на запитання про кількість інгредієнтів у рецептах, назви інструментів у навчальних відео або місцеперебування ресторанів з оглядів.

Раніше, після вересневого апдейту, Bard умів тільки витягувати дані з YouTube, але не розумів зміст роликів. Зараз Google зробила перший крок до поліпшення цієї здатності, зазначивши, що технологія буде розвиватися.

Щоб поставити Bard запитання про YouTube, необхідно підключити відповідне розширення в його веб-інтерфейсі.
За матеріалами: gagadget.com
 

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