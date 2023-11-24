Чат-бот Bard навчився дивитися і переказувати відеоролики на YouTube

Компанія Google випустила оновлення для чат-бота Bard, завдяки якому він зможе аналізувати контент деяких відеороликів на YouTube.

Тепер Bard може відповідати на запитання про кількість інгредієнтів у рецептах, назви інструментів у навчальних відео або місцеперебування ресторанів з оглядів.

Раніше, після вересневого апдейту, Bard умів тільки витягувати дані з YouTube, але не розумів зміст роликів. Зараз Google зробила перший крок до поліпшення цієї здатності, зазначивши, що технологія буде розвиватися.

Щоб поставити Bard запитання про YouTube, необхідно підключити відповідне розширення в його веб-інтерфейсі.



