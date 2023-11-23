Світовий продаж смартфонів зріс у жовтні вперше за два роки - Counterpoint

Глобальний роздрібний продаж смартфонів зріс в жовтні на 5% у річному вираженні завдяки відновленню попиту на ринках, що розвиваються, йдеться в повідомленні дослідницької компанії Counterpoint Research.

До цього продаж скорочувався 27 місяців поспіль.

Жовтневий продаж став рекордним із січня 2022 року, повідомила компанія, водночас не зазначивши абсолютних цифр.

"Підйом очолили ринки, що розвиваються, зокрема завдяки відновленню попиту на Близькому Сході та в Африці, початку святкового сезону в Індії та гарним продажам Huawei в Китаї", - наголошується у звіті.

У третьому кварталі цього року південнокорейська Samsung зберегла лідерство на світовому ринку смартфонів із часткою 20%, за даними компанії. Apple Inc. посіла друге місце із показником 16%. П'ятірку замкнули китайські бренди Xiaomi (12%), Oppo (10%) і Vivo (8%).

Аналітики Counterpoint очікують збереження позитивної динаміки продажу в усьому четвертому кварталі та поступового відновлення світового ринку в наступні квартали.