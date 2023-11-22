Компанія-творець чата GPT раптово звільнила боса, а потім повернула. Що відбувається?

Співзасновник OpenAI Сем Альтман повернеться на посаду керівника через кілька днів після того, як його звільнило правління, повідомила комапнія.

Угода "в принципі" передбачає призначення нових членів правління, додала технологічна компанія.

Гучне звільнення Альтмана вібулося лише минулої пʼятниці. Після чого 700 співробітників компанії написали відкритого листа, погрожуючи піти у відставку, якщо їхнього боса не повернуть.

"Я з нетерпінням чекаю повернення до OpenAI", - написав Альтман у мережі X.

"Я люблю OpenAI, і все, що я зробив за останні кілька днів, було спрямоване на підтримку цієї команди та її місії".

Він також додав, що компанія спиратиметься на своє "міцне партнерство з Microsoft".

Минулого тижня рада директорів раптово вирішила усунути Альтмана, а слідом за ним й іншого співзасновника компанії Грега Брокмана, що призвело до хаосу у зірковій корпорації.

Рішення ухвали три члени правління, які не є співробітниками компанії, Адам Д'Анджело, Таша МакКолі та Хелен Тонер, а також третій співзасновник OpenAI і головний науковий розробник компанії Ілля Суцкевер, який народився у Нижньому Новгороді в Росії.

У понеділок Суцкевер вибачився у соцмережі X і підписав лист співробітників, у якому закликав правління змінити курс.

Водночас компанія Microsoft, найбільший інвестор в OpenAI, запропонувала Альтману очолити у себе "нову передову дослідницьку групу штучного інтелекту".

У середу OpenAI заявили, що погодили повернення Альтмана та частково відновлять раду директорів, яка його звільнила.

До ради директорів увійдуть колишній співдиректор Salesforce Брет Тейлор і колишній міністр фінансів США Ларрі Саммерс, а Адам Д'Анджело залишиться у раді.

Керівник Microsoft Сатья Наделла заявив, що компанію "надихнули зміни у раді директорів OpenAI".

"Ми вважаємо, що це перший важливий крок на шляху до більш стабільного, добре поінформованого та ефективного управління".

Боротьба за лідерство в OpenAI раптово почалася у п'ятницю, коли рада директорів оголосила про звільнення Сема Альтмана, заявивши, що "втратила довіру" до його керівництва.

Хто такий Сем Альтман

Зої Клайнман, Редакторка BBC з питань технологій

Сем Альтман - одна з найяскравіших зірок бурхливої індустрії штучного інтелекту. Він - людина, яка для багатьох прямо асоціюється зі штучним інтелектом.

І ось у пʼятницю його безцеремонно виганяють з компанії, співзасновником якої він був і яка практично першою познайомила широкий загал із концепцією ШІ.

Звичайно, штучний інтелект існував у нашому житті вже багато років до цього. Він курував стрічки наших соціальних мереж, рекомендував фільми на платформах стримінгових сервісів та робив ще багато чого.

Але до появи чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT більшість людей ніколи раніше не спілкувалися з ним.

Штучний інтелект - це неймовірно потужна технологія. Трохи нагадує сюжет попсового блокбастера, але багато експертів серйозно кажуть, що він може або врятувати світ, або знищити його.

Це високі ставки, а Сем Альтман один із відносно небагатьох людей, які тримають це майбутнє в руках.

Його звільнення з OpenAI, компанії, яка розробила ChatGPT, було таким же раптовим, як і драматичним.

Рада директорів заявила, що вважає, що Альтман не був "абсолютно відкритим у спілкуванні" з ними, і в результаті вони "втратили довіру" до його керівництва.

Якщо читати між рядків, це означає, що Альтман сказав їм неправду або приховав якусь інформацію, а потім його якимось чином викрили. Формулювання таке потужне, що звучить майже як особиста образа.

Ходить багато чуток, але фактичної інформації поки немає.

У технологічних компаніях доволі часто токсична робоча атмосфера призводить до падіння боса, але у випадку з OpenAI з цього приводу не було жодних нарікань.

У жовтні компанію оцінили у 80 млрд доларів, тому вочевидь фінансових труднощів у компанії також не було.

Чи можлива проблема із самою технологією?

Кілька днів тому Альтман написав, що ChatGPT не встигає задовольнити "сплеск попиту" та змушений призупинити підписку на свій сервіс найвищого рівня.

Чи достатньо цього, щоб тебе звільнили?

Буквально кілька тижнів тому Сем Альтман був на саміті зі штучного інтелекту разом зі світовими лідерами та іншими лідерами техіндустрії

Співзасновник компанії Грег Брокман, якого звільнили з правління через кілька хвилин після Альтмана, сказав, що вони обидва шоковані тим, як несподівано це сталося.

У раді директорів було лише шість людей разом із Брокманом та Альтманом. Якщо для них це стало несподіванкою, це означає, що рішення ухвалили лише четверо. Що ж мало статися, щоб змусити директорів діяти так рішуче?

Раніше Альтман звертався до світових лідерів у дискусії про ризики та переваги потужної технології, яку він створив.

Він казав, що штучний інтелект - це "інструмент, а не істота", і, як здавалося, чесно висловлював свої побоювання, що одного дня ШІ може вийти з-під контролю.

Буквально два тижні тому він був у Великій Британії на першому у світі саміті з безпеки штучного інтелекту, в якому взяли участь близько 100 відомих політиків і бізнесменів. Минулого тижня він виступив з промовою про майбутнє своєї компанії та її технології.

Думаю, можна з упевненістю припустити, що він дійсно не знав про можливе звільнення.

Після оголошення про звільнення Альтмана підтримали впливові діячі Кремнієвої долини, серед яких і колишній гендиректор Google Ерік Шмідта, який назвав його "мій герой".

Керівник Microsoft Сатья Наделла сказав, що "довіряє" компанії. Але іншого він, мабуть, і не міг сказати - Microsoft інвестувала в OpenAI мільярди, а технологія, яка лежить в основі ChatGPT, вбудована тепер в офісні програми Microsoft.

Одним із персонажів, який досі зберігав незвичне мовчання, є Ілон Маск. Він і Альтман створили OpenAI разом з іншими, але, як кажуть, посварилися через рішення залишити технологію некомерційною. Ходять чутки, що саме це питання зараз знову розділило думки всередині корпорації.

Компанія X Маска, випустила новий чат-бот під назвою Grok. Вочевидь, йому складно не радіти, що OpenAI на деякий час відволікла драма всередині компанії.