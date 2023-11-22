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YouTube визнав, що «війна» з блокувальниками реклами призводить до «неоптимального перегляду»
11:57 22.11.2023 |
Деякі глядачі YouTube, які використовують Firefox або Edge замість Chrome, скаржаться, що їм доводиться чекати близько 5 секунд щоразу, коли вони намагаються завантажити відео.
У дописах на Reddit та інших онлайн-форумах, користувачі показують, як їхній екран під час відтворення відео на YouTube на деякий час гасне - водночас у Chrome така тривала пауза відсутня. Android Authority і 404media, які повідомляли про скарги, не змогли відтворити це явище - жодної різниці в часі завантаження під час доступу до YouTube у різних вебпереглядачах не було.
Судячи з коду, виявленого деякими користувачами YCombinator і Reddit, затримка спричинена запуском механізму для захисту від блокувальників реклами на YouTube. В компанії тим часом визнали, що саме він й може призводити до «неоптимального перегляду» - але незалежно від браузера.
YouTube цього року почав агресивно підштовхувати користувачів до своєї преміальної пропозиції, яка повністю видаляє рекламу. У червні платформа обмежила кількість переглядів до трьох роликів для користувачів, які використовують блокувальник реклами, а на початку року запустила «покращену» роздільну здатність 1080p для платних користувачів.
Слідом за запуском великого спливаючого вікна у травні, яке виринає під час використання блокувальника реклами та обмежує перегляд відео на платформі, YouTube також почав тестувати таймер зворотного відліку (користувачі мають протягом 30-60 секунд визначитись - переглядати рекламу чи придбати передплату YouTube Premium).
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