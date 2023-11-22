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ШІ дасть змогу майже третині працівників перейти на 4-денний робочий тиждень до 2033 року - дослідження
09:21 22.11.2023 |
Впровадження технологій штучного інтелекту, зокрема великих мовних моделей на кшталт ChatGPT, може до 2033 року забезпечити перехід на 4-денний робочий тиждень для 28% працівників у Великій Британії та США без втрати оплати праці та продуктивності.
Таких висновків дійшов аналітичний центр Autonomy у своїй новій доповіді. Йдеться приблизно про 8,8 млн британців і 35 млн американців. На думку експертів, це допоможе уникнути масового безробіття і знизить поширеність стресів на робочих місцях.
Дослідження показало, що у Великій Британії на 4-денку можуть перейти 38% і більше працівників міських округів Лондона, Елмбріджа і Вокінгема. У США найбільший потенціал відзначено в Массачусетсі, Юті та Вашингтоні.
Директор Центру Вілл Стронг (Will Stronge) вважає, що технології ШІ слід використовувати не тільки для підвищення прибутковості бізнесу, а й для поліпшення балансу між роботою та особистим життям людей.
Аналітики закликають роботодавців і політиків активно впроваджувати ШІ на робочих місцях, розглядаючи це як можливість поліпшити життя сотень мільйонів людей.
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