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Qualcomm представила Snapdragon 7 Gen 3: новий процесор середнього рівня зі швидшим CPU і потужнішим GPU
15:54 20.11.2023 |
Компанія Qualcomm, за місяць після релізу флагманського чипа Snapdragon 8 Gen 3, анонсувала новий процесор середнього рівня.
Новинку назвали Snapdragon 7 Gen 3. З назви можна припустити, що це наступник Snapdragon 7s Gen 2 і Snapdragon 7+ Gen 2, але за характеристиками новинка розташувалася між цими SoC. Чип побудований за 4-нанометровим техпроцесом. Він має кластер 1+3+4. Тобто одне ядро з частотою 2.63 ГГц, 3 ядра на 2.4 ГГц і 4 ядра на 1.8 ГГц. За словами виробника, Snapdragon 7 Gen 3 отримав на 15% поліпшений CPU і на 50% потужніший GPU (як порівняти з чипом Snapdragon 7 Gen 1). Також новинка на 20% енергоефективніша.
Snapdragon 7 Gen 3 поставляється з модемом Snapdragon X63 5G, Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3. Чип підтримує дисплеї з роздільною здатністю до 4K (60 Гц) або до FHD+ (168 Гц). Новинку оснастили модулем Spectra ISP, який підтримує камери до 200 МП.
За заявою Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 3 має значно прискорити виконання застосунків із генеративним ШІ. Наприклад, створення зображення в Stable Diffusion триває всього одну секунду.
Також чипсет підтримує технологію Qualcomm Sensing Hub, яка дає змогу смартфонові краще сприймати голосові команди та навколишнє оточення.
Інші алгоритми ШІ в Snapdragon 7 Gen 3 вдосконалять роботу камери. Це дасть змогу пристроям поліпшити автофокус, передачу кольору, а також зйомку в нічному режимі.
Перші смартфони на базі Snapdragon 7 Gen 3 з'являться цього місяця. Це будуть пристрої Honor і vivo.
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