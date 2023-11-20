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АНАЛІТИКА

SpaceX втратила Starship через 9 хвилин після старту, а ракета Super Heavy вибухнула під час спуску в Мексиканську затоку

14:05 20.11.2023 |

Новини IT

SpaceX втратила Starship через 9 хвилин після старту, а ракета Super Heavy вибухнула під час спуску в Мексиканську затоку

 

Компанії врешті вдалося отримати ліцензію льотного регулятора FAA, проте навіть так довелося перенести запуск із п'ятниці на суботу для заміни приводу решітчастих рулів на першому ступені Super Heavy.

SpaceX запустила Starship через 5 хвилин після відкриття стартового вікна. 122-метрова ракетна система влетіла з космодрому Starbase в Техасі. Цього разу поділ двох ступенів пройшов успішно, і космічний корабель продовжив політ своїми силами. Причому він запустив свої двигуни ще до відділення від Super Heavy.

Проте після поділу почалися проблеми. По-перше, через 9 хвилин після старту SpaceX втратила зв'язок зі Starship. Пізніше компанія заявила, що після цього було віддано команду на самознищення.

Із 72-метровим ракетним прискорювачем Super Heavy теж не все пішло за планом. Після відокремлення, яке відбулося приблизно через 3 хвилини після запуску, ракета почала опускатися в Мексиканську затоку. Однак під час падіння вона вибухнула. До речі, цього разу спрацювали всі двигуни Raptor.


Starship, незважаючи на втрату зв'язку, продовжив політ і таки дістався космосу. Корабель піднявся на висоту 148 км, тоді як межа космосу проходить на висоті 100 км. Starship зміг розвивати швидкість 24 000 км/год.

NASA планує використовувати космічний корабель у польотах на Місяць і Марс, а SpaceX хоче доставляти на орбіту супутники. Starship здатний відправити на орбіту 150-250 тонн вантажу, що у 8,5-14 разів більше, як порівняти з ракетою Falcon 9.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: SpaceX
 

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