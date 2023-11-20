Huawei Mate 60 Pro+ обійшов Mate 60 Pro і став найкращим камерофоном у рейтингу DxOMark

Фахівці DxOMark дісталися до нового флагмана Huawei - Mate 60 Pro+. І цілком очевидно, що його камера виявилася кращою, ніж у Mate 60 Pro.

За результатами тестування Huawei Mate 60 Pro+ отримав 157 балів: 160 за фото і 148 за відео. Плюсів у камери багато, але є і мінуси: втрата деталей у висококонтрастному відео, шум під час відеозйомки в приміщенні та при слабкому освітленні з рухом, а також артефакти, включно з ореолами, зрушенням відтінків або квантуванням кольору на фото і відео.

У загальному рейтингу Huawei Mate 60 Pro+ на 1 бал обійшов Mate 60 Pro і став новим лідером, відібравши звання найкращого камерофона у молодшої версії. Далі на 3 і 4 місцях розташувалися iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max (по 154 бали), а на 5 і 6 - Google Pixel 8 Pro та Oppo Find X6 Pro, у яких по 153 бали.







