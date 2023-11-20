Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Apple, Disney, Sony Pictures та інші компанії припинили всю рекламу в X (Twitter) через Ілона Маска та антисемітський пост

10:45 20.11.2023 |

Новини IT

 

Соцмережа X (колишній Twitter) та її власник Ілон Маск (Elon Musk) минулого тижня потрапили в серйозний скандал. І наслідки не змусили себе довго чекати: найбільші компанії припиняють рекламу в соціальній мережі.

Днями один із користувачів написав у соцмережі, що єврейські громади підтримують "діалектичну ненависть до білих". Можливо, його пост залишився б непоміченим, але його прокоментував Ілон Маск, написавши: "Ви сказали чисту правду".

А вже наступного дня організація Media Matters for America опублікувала звіт, у якому стверджувалося, що реклама низки компаній в X, серед яких Apple, IBM, Oracle та інші, демонструвалася поряд із постами, які містили вкрай праві теорії змови та антисемітський контент.

Ілон Маск, звичайно, все заперечує. Він навіть пообіцяв подати на Media Matters for America до суду за шахрайську атаку на компанію. А гендиректор X Лінда Яккаріно (Linda Yaccarino) заявила, що соцмережа бореться з дискримінацією і проявами антисемітизму.

Проте, IBM серед перших припинила рекламу в соцмережі, а тепер до неї приєдналася й Apple. У звіті Axios із посиланням на анонімні джерела йдеться про те, що Apple "призупиняє всю рекламу" в X. Жодних додаткових подробиць про те, як довго триватиме ця пауза, немає.

Також свої рекламні кампанії зупинили кінокомпанії Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures і Lionsgate.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Twitter
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0496
  0,0898
 0,25
EUR
 1
 39,3986
  0,1404
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2334  0,05 0,15 37,8169  0,00 0,01
EUR 40,2476  0,10 0,24 41,0438  0,13 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0800  0,09 0,26 36,1100  0,08 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес