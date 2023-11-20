Apple, Disney, Sony Pictures та інші компанії припинили всю рекламу в X (Twitter) через Ілона Маска та антисемітський пост

Соцмережа X (колишній Twitter) та її власник Ілон Маск (Elon Musk) минулого тижня потрапили в серйозний скандал. І наслідки не змусили себе довго чекати: найбільші компанії припиняють рекламу в соціальній мережі.

Днями один із користувачів написав у соцмережі, що єврейські громади підтримують "діалектичну ненависть до білих". Можливо, його пост залишився б непоміченим, але його прокоментував Ілон Маск, написавши: "Ви сказали чисту правду".

А вже наступного дня організація Media Matters for America опублікувала звіт, у якому стверджувалося, що реклама низки компаній в X, серед яких Apple, IBM, Oracle та інші, демонструвалася поряд із постами, які містили вкрай праві теорії змови та антисемітський контент.

Ілон Маск, звичайно, все заперечує. Він навіть пообіцяв подати на Media Matters for America до суду за шахрайську атаку на компанію. А гендиректор X Лінда Яккаріно (Linda Yaccarino) заявила, що соцмережа бореться з дискримінацією і проявами антисемітизму.

Проте, IBM серед перших припинила рекламу в соцмережі, а тепер до неї приєдналася й Apple. У звіті Axios із посиланням на анонімні джерела йдеться про те, що Apple "призупиняє всю рекламу" в X. Жодних додаткових подробиць про те, як довго триватиме ця пауза, немає.

Також свої рекламні кампанії зупинили кінокомпанії Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures і Lionsgate.