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АНАЛІТИКА

Microsoft перейменувала Bing Chat на Copilot, щоб краще конкурувати з ChatGPT

23:36 16.11.2023 |

Новини IT

Microsoft перейменувала Bing Chat на Copilot, щоб краще конкурувати з ChatGPT

 

Microsoft вирішила відмовитись від порівняно нового бренду Bing Chat на користь Copilot. Нова назва інтерфейсу чату тепер використовуватиметься в Bing, Microsoft Edge та Windows 11.

«Bing Chat та Bing Chat Enterprise тепер стануть просто Copilot», - пояснює генеральний менеджер Microsoft 365 Колетт Сталлбаумер.

Ймовірно, ребрендинг пов'язаний із конкуренцією з ChatGPT від OpenAI. Хоча компанії підтримують тісні партнерські відносини, що оцінюються в мільярди доларів, Microsoft і OpenAI продовжують конкурувати за тих самих клієнтів, які шукають ШІ-помічників. Microsoft явно намагається позиціювати Copilot як варіант для споживачів та бізнесу.

Офіційна зміна назви відбулася лише через пару місяців після того, як Microsoft обрала Copilot як бренд для свого чат-бота у Windows 11. Тоді не було інформації, що бренд Bing Chat повністю зникне.

Тепер Microsoft позиціює Copilot як безплатну версію свого чат-бота зі ШІ, а Copilot для Microsoft 365 (який раніше називався Microsoft 365 Copilot) ─ як платну опцію. Безплатна версія Copilot, як і раніше, буде доступна в Bing і Windows, але вона також матиме власний виділений домен copilot.microsoft.com - дуже схоже на ChatGPT.

Microsoft перейменувала Bing Chat на Copilot, щоб краще конкурувати з ChatGPT

 

Бізнес-користувачі будуть входити в Copilot за допомогою Entra ID, а споживачам для доступу до безплатного сервісу Copilot буде потрібно використовувати обліковий запис Microsoft. Microsoft Copilot офіційно підтримується тільки в операційних системах Windows або macOS і в браузерах Microsoft Edge або Chrome.

Цей ребрендинг означає, що Copilot стає все більш автономним продуктом, для доступу до якого більше не доведеться переходити в Bing. Bing ─ це просто частина того, що зараз пропонує Copilot. Хоча раніше Microsoft доклала багато зусиль для розвитку бренду та можливостей Bing у спробі відібрати частку ринку у Google. При цьому Microsoft стверджує, що Bing, як і раніше, є важливою частиною Copilot.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Microsoft
 

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