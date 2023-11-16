OpenAI призупинила реєстрацію на ChatGPT Plus через високий попит

Компанія OpenAI оголосила про тимчасове припинення реєстрації нових користувачів платної підписки ChatGPT Plus через різкий сплеск попиту на ШІ-сервіси, з яким не справляються сервери.

За словами голови компанії Сема Альтмана, після анонсу нових інструментів кількість охочих підписатися на ChatGPT Plus різко зросла. Це призвело до перевищення поточних можливостей інфраструктури OpenAI.

Компанія хоче переконатися, що всі передплатники отримують стабільний досвід використання сервісу. Ймовірно, компанія вирішує питання із забезпеченням достатньої кількості обчислювальних потужностей.

В OpenAI не уточнили, коли відновиться прийом заявок на ChatGPT Plus. Користувачам рекомендовано підписатися на повідомлення в застосунку, щоб не пропустити відкриття передплати.