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Microsoft представила власні чипи для штучного інтелекту, які дадуть змогу уникнути залежності від NVIDIA
14:41 16.11.2023 |
Компанія Microsoft розробила власні чипи Maia 100 і Cobalt 100, призначені для навчання генеративного ШІ та хмарних обчислень. У перспективі новинки дадуть змогу знизити залежність від дорогих GPU NVIDIA.
Процесор Azure Cobalt являє собою 128-ядерний чип, побудований на базі дизайну Arm Neoverse CSS. Він призначений для роботи зі спільними хмарними сервісами Azure.
Наразі Microsoft тестує Cobalt 100 на таких робочих навантаженнях, як Microsoft Teams і SQL-сервер. Наступного року планує надати клієнтам віртуальні машини для різних робочих навантажень.
Прискорювач Microsoft Maia 100 призначений для виконання хмарних ШІ-навантажень на кшталт навчання і виведення великих мовних моделей. Чип виготовлений за 5-нм техпроцесом TSMC та містить 105 млрд транзисторів.
Наразі Maia 100 тестується на GPT 3.5 Turbo - тій самій моделі, на якій працюють ChatGPT, Bing AI та GitHub Copilot. Повноцінний запуск також відбудеться наступного року.
Microsoft перебуває на ранніх стадіях розгортання процесорів, тому не розкриває точних специфікацій і контрольних показників продуктивності.
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