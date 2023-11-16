Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Microsoft представила власні чипи для штучного інтелекту, які дадуть змогу уникнути залежності від NVIDIA

14:41 16.11.2023 |

Новини IT

Microsoft представила власні чипи для штучного інтелекту, які дадуть змогу уникнути залежності від NVIDIA

 

Компанія Microsoft розробила власні чипи Maia 100 і Cobalt 100, призначені для навчання генеративного ШІ та хмарних обчислень. У перспективі новинки дадуть змогу знизити залежність від дорогих GPU NVIDIA.

Процесор Azure Cobalt являє собою 128-ядерний чип, побудований на базі дизайну Arm Neoverse CSS. Він призначений для роботи зі спільними хмарними сервісами Azure.

Наразі Microsoft тестує Cobalt 100 на таких робочих навантаженнях, як Microsoft Teams і SQL-сервер. Наступного року планує надати клієнтам віртуальні машини для різних робочих навантажень.

Microsoft представила власні чипи для штучного інтелекту, які дадуть змогу уникнути залежності від NVIDIA

 

Прискорювач Microsoft Maia 100 призначений для виконання хмарних ШІ-навантажень на кшталт навчання і виведення великих мовних моделей. Чип виготовлений за 5-нм техпроцесом TSMC та містить 105 млрд транзисторів.

Наразі Maia 100 тестується на GPT 3.5 Turbo - тій самій моделі, на якій працюють ChatGPT, Bing AI та GitHub Copilot. Повноцінний запуск також відбудеться наступного року.

Microsoft перебуває на ранніх стадіях розгортання процесорів, тому не розкриває точних специфікацій і контрольних показників продуктивності.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2643
  0,0528
 0,15
EUR
 1
 39,3939
  0,4547
 1,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2248  0,04 0,10 37,8296  0,03 0,08
EUR 40,0167  0,06 0,15 40,8693  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2800  0,02 0,06 36,3200  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес