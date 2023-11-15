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АНАЛІТИКА

Google DeepMind розробила модель штучного інтелекту, яка точно пророкує погоду на найближчі десять днів

16:54 15.11.2023 |

Новини IT

 

Компанія Google DeepMind створила нову модель штучного інтелекту GraphCast, яка може генерувати десятиденні прогнози погоди менш ніж за хвилину. За твердженням розробників, вона не поступається за точністю традиційним чисельним методам прогнозування.

GraphCast являє собою графову нейромережу, навчену на 39-річних метеоданих. Вона аналізує взаємозв'язки різних погодних змінних і на цій основі будує прогноз.

На відміну від традиційних підходів, модель DeepMind використовує дані із супутників, радарів і метеостанцій. При цьому її навчання вимагає значних обчислювальних ресурсів.

Згідно з тестуванням, GraphCast перевершує еталонну систему ECMWF за точністю прогнозу для більшості змінних і горизонтів прогнозу. Особливо добре модель зарекомендувала себе в аналізі тропосфери.

Однак модель DeepMind має недоліки. Її прогнози можуть бути неповними, а також ускладнені на великій висоті. На думку розробників, ШІ наразі не може повністю замінити традиційні чисельні методи прогнозування.

Google DeepMind опублікувала код GraphCast на GitHub.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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